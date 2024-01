Met ‘Beast’ Van den Berg gaan teamsprinters voor nieuwe titel

Samen met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaat Roy van den Berg woensdag in Apeldoorn bij de EK baanwielrennen voor een nieuwe titel op de teamsprint. De 35-jarige krachtpatser, bijgenaamd ‘The Beast’, is de starter. Van den Berg komt vanuit stilstand in één ronde tot een snelheid van zo’n 67 kilometer per uur. Daarna zit zijn taak erop.

Het lijkt zo simpel, maar het luistert nauw, vertelt de van oorsprong Kampenaar, die met oud-renster Yvonne Hijgenaar en hun twee kinderen dicht bij Omnisport woont. De EK, die woensdag beginnen, zijn een thuiswedstrijd. “En daarom zeker van belang, al ligt onze piek dit voorjaar bij de wedstrijd om de Nations Cup in Hongkong.” Daar treffen de Nederlanders het team van Australië, de grootste concurrent straks op de Olympische Spelen van Parijs waar het om het verdedigen van de titel gaat.

Van den Berg is wellicht de minst bekende van het drietal. Vooral omdat zijn optreden op grote toernooien zich beperkt tot dat ene rondje, waar Lavreysen bijvoorbeeld al vijf keer wereldkampioen sprint werd, vaak ten koste van Hoogland. Van den Berg is de man die op de teamsprint de boel in gang trekt en na een ronde omhoog stuurt. Lavreysen neemt het dan over, waarna Hoogland in de derde ronde alleen overblijft om een tijd neer te zetten.

De Nederlanders waren jarenlang onverslaanbaar, tot de WK van 2022, waar Australië de hegemonie doorbrak. Het had alles te maken met rugklachten die Van den Berg al langer teisterden. Hij moest zijn hele trainingsprogramma omgooien, maar keerde een jaar later in Glasgow geheeld en fit terug. De wereldtitel was weer voor Oranje, Van den Berg was emotioneel en opgelucht.

De missie was geslaagd, maar richting Parijs besloot hij toch weer tot nieuwe trainingsvormen. De balans tussen kracht opbouwen, explosiviteit behouden en de rug ontzien is gevonden. “Het is een puzzel”, zegt hij, maar wel een die hij met liefde doet. “Ik ben bezeten van fietsen, van het spel. Iedere dag ben ik bezig met welke lijnen ik heb gefietst, met waar ik in de gym verbeterpunten heb. Ik ben ook een type dat net even verder gaat waar anderen stoppen. Je bent als starter altijd bezig om pk’s te creëren.”

De EK zijn zeker geen tussendoortje, bezweert hij. Maar in Hongkong, half maart, wil de ‘Bullet Train’ pieken. Het is vrijwel zeker het enige moment dat ze hun concurrenten treffen voordat het in Parijs in augustus om olympisch goud gaat. “Even een signaal afgeven”, noemt Van den Berg dat.