Oud-winnaar Monfils doet mee aan tennistoernooi Rotterdam

Gaël Monfils doet volgende maand mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 37-jarige Franse tennisser, die het toernooi in 2019 en 2020 won, krijgt een wildcard.

“Monfils heeft zich na een aantal maanden afwezigheid van de ATP Tour afgelopen jaar weer teruggevochten in de top 100. Ik ben ervan overtuigd dat hij het iedereen lastig kan maken. Met Gaël is spektakel gegarandeerd”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek, die eerder onder anderen Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Roeblev, Holger Rune en Felix Auger-Aliassime wist vast te leggen, in een persmededeling.

De 51e editie van het ABN AMRO Open, waar ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp aan meedoen, is van 10 tot en met 18 februari.