Renner Evenepoel doet dit jaar mee aan Tour de France en Spelen

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel doet komende zomer mee aan de Tour de France en de Olympische Spelen. De 23-jarige wereldkampioen tijdrijden maakte dinsdag zijn programma voor de eerste maanden van 2024 bekend.

“Vorig jaar was een heel bijzonder jaar, met veel ups, van het winnen van Luik-Bastenaken-Luik in de regenboogtrui tot het worden van wereldkampioen tijdrijden. Ik kan dus trots zijn op hoe het is gegaan, ondanks een paar downs, zoals ziek worden tijdens de Giro en afstappen terwijl ik aan de leiding ging”, zei Evenepoel via zijn ploeg Soudal Quick-Step.

“Maar alles wat er in 2023 is gebeurd, ligt nu in het verleden en mijn volledige focus ligt op dit jaar. Ik ga de komende maanden veel in Frankrijk racen en ik hoop op nog meer goede resultaten en een mooi debuut in de Tour.”

Op 10 februari doet Evenepoel, momenteel op trainingsstage in Spanje, mee aan de Figueira Champions Classic in Portugal. Nadien blijft hij in Portugal voor de Ronde van de Algarve (14 – 18 februari). In het voorjaar volgen Parijs-Nice (3 – 10 maart) en de Ronde van het Baskenland (1 – 6 april). Evenepoel gaat vervolgens proberen zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik (21 april) te prolongeren.

Na een korte break volgt begin juni het Critérium du Dauphiné (2 – 9 juni), een wedstrijd waaraan hij nooit eerder deelnam. Die dient ter voorbereiding op zijn eerste deelname aan de Tour (29 juni – 21 juli). De drukke eerste seizoenshelft wordt afgesloten met de Olympische Spelen in Parijs. De tijdrit in de Franse hoofdstad vindt op 27 juli plaats, de wegrit op 3 augustus.