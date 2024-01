Schaatsster Groenewoud wint ook eerste marathon op natuurijs

De eerste marathon op natuurijs, dinsdagavond verreden in Winterswijk, is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenewoud. De 24-jarige schaatsster van AH-Zaanlander hield Esther Kiel en Lianne van Loon achter zich na een versnelling in de laatste ronde.

Groenewoud beleefde afgelopen weekend nog zeer succesvolle EK afstanden in Heerenveen. Ze pakte de Europese titels op de 3000 meter, ploegachtervolging en de massastart en won zilver op de 1500 meter.

“Het is zeker heel anders, hier komt iets meer tactiek bij kijken”, zei Groenewoud voor de camera van de NOS over het contrast met een aantal dagen geleden. “Wat is leuker? Winnen is sowieso leuk, maar wat leuker is weet ik niet. Ik vind dit spelletje superleuk. Ik heb gehoord dat er een meerdaagse is, dus we gaan kijken of ik woensdag ook aan de start sta. Ik vind dit echt mooi ja, hier geniet ik wel van.”

Irene Schouten, het boegbeeld van het marathonschaatsen bij de vrouwen, ontbrak in Winterswijk.

Dinsdag werd rond het middaguur bekend dat op de ondergespoten skeelerbaan van de Winterswijkse IJsvereniging de ijsdikte voldoende was voor een wedstrijd voor de mannen en de vrouwen. Het was voor het eerst dat Winterswijk de natuurijsprimeur had. In totaal hadden zeven ijsclubs zich gemeld bij de schaatsbond die de marathon wilden organiseren.

De vrouwen begonnen om 19.00 uur aan de wedstrijd van zeventig ronden. Langs de kant hadden honderden mensen zich verzameld om de eerste marathon op natuurijs te zien. Ook was er een dweilorkest. Later op dinsdag, iets na 20.00 uur, waren de mannen aan de beurt.

Mogelijk volgt er woensdag een tweede marathon, in Haaksbergen. Daarover is nog geen besluit genomen.