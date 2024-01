Tennisbonden nemen maatregelen tegen late eindtijden

Tennisbonden ATP en WTA hebben maatregelen genomen tegen de late eindtijden van wedstrijden. Dat is gebeurd naar aanleiding van een oproep vanuit de spelers, zo melden de bonden in een gemeenschappelijke verklaring.

“Het aantal late eindtijden, gedefinieerd als wedstrijden die na middernacht eindigen, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, met negatieve gevolgen voor spelers en fans. Dit hangt samen met een toename van de gemiddelde wedstrijdduur”, stellen de ATP en WTA.

De laatste maanden ontstond er felle kritiek naar aanleiding van de tijdstippen waarop tenniswedstrijden werden beslist. Vorige week werd er op de United Cup nog tot 02.20 uur plaatselijke tijd getennist. In 2022 kon Alexander Zverev in Acapulco zelfs pas rond 05.00 uur een overwinning vieren, nadat hij nog ver na middernacht de baan op was gestuurd.

Wedstrijden mogen in 2024 niet later dan 23.00 uur plaatselijke tijd beginnen. Alleen in bijzondere omstandigheden, zoals culturele tradities of slechte weersomstandigheden, kan daarvan worden afgeweken. Tevens wordt er geprobeerd de wedstrijden in de late avonduren zoveel mogelijk te verplaatsen naar andere banen als eerdere wedstrijden lang dreigen te duren.

Volgens de bonden mogen de avondsessies niet later dan 19.30 uur beginnen en het advies wordt gegeven om die sessies al om 18.30 uur te laten aanvangen. De avondsessies mogen niet uit meer dan twee partijen bestaan en op iedere baan mogen gedurende de dag niet meer dan vijf partijen worden gepland.

De bonden zeggen de maatregelen na dit seizoen te gaan evalueren.