Tweede dagsucces Chileense motorrijder Cornejo in Dakar Rally

De Chileen José Ignacio ‘Nacho’ Cornejo Florimo heeft de vierde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië gewonnen. Het is zijn tweede dagsucces in deze editie van de woestijnrally. Hij won ook al de tweede etappe. Het is zijn achtste etappezege in totaal.

‘Nacho’ Cornejo had bijna 3 uur nodig voor de 299 kilometer lange klassementsproef tussen Al Salamiya en Al-Hofuf. De Amerikaan Rickey Brabec arriveerde als tweede op een kleine 3 minuten achterstand. De Argentijnse titelverdediger Kevin Benavides eindigde als derde op 3.18 minuten.

Cornejo nam door zijn etappewinst ook de leiding in het algemeen klassement over van Ross Branch. De Botswaan werd vierde in de proef met een achterstand van 4.26 minuten. Dat was iets te veel om de koppositie te behouden.