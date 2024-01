Veldrijdster Brand doet met gebroken neus mee aan NK

Veldrijdster Lucinda Brand heeft aan haar val in de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven een gebroken neus overgehouden. De Nederlandse doet zondag wel gewoon mee aan de Nederlandse kampioenschappen in Hoogeveen, meldt haar team Baloise Trek Lions.

Brand reed in Zonhoven aan de leiding, maar ging in de afdaling hard onderuit en moest opgeven. Een röntgenfoto maakte duidelijk dat de neus van de ex-wereldkampioene gebroken is.

“Ze kan vrij ademen en er zijn geen medische risico’s verbonden aan het fietsen. Ze is dan ook vastbesloten om zondag deel te nemen”, aldus Baloise Trek Lions.

Puck Pieterse is titelverdedigster bij de NK.