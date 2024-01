Visser de beste bij de mannen in eerste marathon op natuurijs

Harm Visser heeft bij de mannen de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma was in Winterswijk de beste van vier schaatsers die waren ontsnapt uit een kopgroep van acht. Daarin zat ook onder anderen Jorrit Bergsma, maar hij kon het net niet afmaken.

De mannen begonnen om iets na 20.00 uur aan hun honderd ronden op de ondergespoten skeelerbaan van Winterswijk. Dinsdagmiddag rond het middaguur kreeg Winterswijk de primeur toegewezen omdat de dikte van het ijs voldoende was.

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de avond naar Marijke Groenewoud. Mogelijk is er woensdag opnieuw een marathon, dan in Haaksbergen. Daarover is nog geen besluit genomen.

Er waren honderden mensen naar Winterswijk gekomen om aanwezig te zijn bij de eerste marathon op natuurijs.