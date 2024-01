Waterpolomannen door op EK na ruime zege op Slovenië

De Nederlandse waterpolomannen hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het Europees kampioenschap in Kroatië. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg in Dubrovnik Slovenië met grote cijfers: 23-7. De periodestanden waren 7-2 4-1 8-3 4-1.

Oranje verloor eerder in de poule van Roemenië (8-12) en won ruim van Slowakije (17-6). Met 6 punten gaan ze als nummer 2 achter groepswinnaar Roemenië door.

Een plek in de kwartfinale is nodig voor het team van Van der Meer om zich te plaatsen voor het WK. In 1993 behoorde Nederland voor het laatst tot de beste acht van Europa.