Waterpolosters eenvoudig naar halve finale EK in eigen land

De Nederlandse waterpolosters hebben zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap in Eindhoven. De regerend wereldkampioen was in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion veel te sterk voor Groot-Brittannië: 25-6. De periodestanden waren 7-1 8-2 3-1 7-2.

Oranje was na poulewedstrijden tegen Kroatië (24-6), Hongarije (14-11) en Griekenland (15-10) als groepswinnaar doorgedrongen tot de kwartfinales. Groot-Brittannië had een wedstrijd in de tussenronde tegen Israël (winst na strafworpen) nodig om zich te plaatsen.

Het niveauverschil tussen de twee ploegen werd in Eindhoven meteen duidelijk. Oranje liep in de eerste periode snel uit naar een geruststellende voorsprong, waarna de marge voor rust werd verdubbeld (15-3). De ploeg van Evangelos Doudesis nam in de derde periode gas terug, maar was in de slotfase weer op schot.