Zeilster Bouwmeester kwalificeert zich op WK voor Spelen in Parijs

Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich op de voorlaatste dag van het WK in de lca 6-klasse gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. De 35-jarige Friezin kan in Argentinië niet meer worden ingehaald door haar concurrente voor de Spelen, Maxime Jonker.

Jonker had het enige Nederlandse ticket voor Parijs binnen handbereik. De 28-jarige zeilster verloor dinsdag echter haar hoge klassering met een 29e plaats in de tiende race. Ze zakte daarmee terug naar de achtste plaats op de ranglijst. Met alleen nog de medalrace te gaan kan ze de voor de kwalificatie noodzakelijke vierde plaats niet meer behalen.

Bouwmeester miste de medalrace, maar kon alsnog opgelucht ademhalen. “Je wil het zelf afdwingen, maar alles zat tegen”, verklaarde ze na afloop via de zeilbond. “Ik kreeg het niet aan de praat. Maxime voer gewoon heel goed en dit waren haar omstandigheden. Maar uiteindelijk kreeg ik het toch nog in mijn schoot geworpen. Heel lekker dat het definitief is nu. Ik ben nu vooral echt heel erg opgelucht.”

Bouwmeester nam deel aan de laatste drie Spelen en won achtereenvolgens zilver in Londen, goud in Rio de Janeiro en brons in Tokio.

De teleurgestelde Jonker keek met een positief gevoel terug op haar prestaties in Argentinië. “Om heel eerlijk te zijn had ik nooit gedacht dat ik nog een kans had op een olympisch ticket. Die droom was al weg”, aldus Jonker. “Ik wilde hier het WK winnen en laten zien wat ik kan. Maar als Marit dan niet in de top zeven zit, ga je er toch in geloven. Als je dan zo dichtbij komt en het niet pakt, dat is zo intens en verdrietig. Daar baal ik van, maar ik ben ook heel trots op wat ik heb laten zien.”

Het WK voor de kust van Mar del Plata was het tweede en laatste evenement dat meetelde voor de kwalificatie voor de Spelen. Door haar vierde plaats op het WK in Den Haag van afgelopen zomer had ze een voorsprong van 7 punten ten opzichte van Jonker.

Anne-Marie Rindom verzekerde zich op de voorlaatste dag van de wereldtitel. De Deense leidster in de WK-stand kan niet meer worden ingehaald in de medalrace.