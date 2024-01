Baanrensters pakken brons op teamsprint EK

De Nederlandse baansprintsters hebben op de Europese kampioenschappen op de wielerpiste van Apeldoorn het brons gepakt op de teamsprint. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw waren in de strijd om het brons sneller dan het Poolse trio: 46,754 tegen 47,189 seconden.

Bij de EK van vorig jaar veroverden de Nederlandse teamsprintsters eveneens het brons. Op de WK werden ze later dat jaar vierde. De Europese titel ging opnieuw naar Duitsland dat te sterk was voor het team van Groot-Brittannië.

“Het kan beter en het moet beter”, zei Van der Peet. “Al rijden we wel twee keer een persoonlijk record met zijn drieën. Vandaag zat er niet meer in.”

Net niet, omschreef Lamberink de derde plek. “Gedurende de dag werden we wel beter, maar het moet sneller.” Over de ambities voor de Olympische Spelen van Parijs was Van de Wouw duidelijk: “Podium.”