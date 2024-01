Baansprinter Van Loon kijkt verder na missen Spelen

Natuurlijk wist baanrenner Tijmen van Loon dat de kans op een plaats op de teamsprint voor de Olympische Spelen klein was. Op de EK in Apeldoorn was zijn opdracht simpel: sneller zijn dan Jeffrey Hoogland, die samen met Roy van den Berg en Harrie Lavreysen al vijf keer wereldkampioen werd.

Dat lukte niet. Van Loon reed in de kwalificaties het laatste rondje in 13,301 seconden. De ervaren Hoogland was bij zijn optreden als afmaker in de eerste ronde ruim een halve seconde sneller dan de 22-jarige Amstelvener. “Het is heel dubbel hoe je naar zo’n race kijkt. Je wilt natuurlijk ook dat ze winnen, maar ik wil ook graag naar de Spelen”, vertelde hij na afloop, nog voor zijn drie collega’s de finale moesten rijden. “Ik kijk nu verder, naar de WK in het najaar. En ik blijf natuurlijk eerste reserve.”

Het was eerder zo bepaald door bondscoach Mehdi Kordi, in overleg met de renners. Van Loon wist dat het moeilijk zou worden. “Als dingen gaan zoals ze gaan was het aannemelijk dat Jeffrey sneller zou zijn. Maar je weet het nooit. Ik stond hier om te winnen. Het is jammer, maar de wereld vergaat niet.”