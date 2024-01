Baijens: handballers kunnen het toplanden moeilijk maken op EK

Als de Nederlandse handballers op het komende Europees kampioenschap niet de groepsfase doorstaan, zou Dani Baijens zwaar teleurgesteld zijn. “We gaan voor meer, al besef ik dat we tegen de echte toplanden nog te kort komen”, zeg de 25-jarige opbouwspeler, een van de dragende spelers in Oranje.

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson begint donderdag aan het EK. In handbalwalhalla Duitsland nog wel, waar bijvoorbeeld in Düsseldorf een voetbalstadion is omgetoverd tot een handbaldomein met plaats voor 50.000 toeschouwers.

Oranje speelt zijn groepswedstrijden in een iets bescheidener optrekje in Mannheim, toch nog altijd goed voor 13.000 bezoekers. “Lekker dichtbij. Ik weet van mijn ouders dat er honderden fans naar ons komen kijken. Dat is een leuk vooruitzicht”, weet geboren Rotterdammer Baijens. Georgië is de eerste tegenstander, daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en titelverdediger Zweden.

“We hebben niet echt een doel uitgesproken, we zijn een ploeg in ontwikkeling” vindt Baijens. “De afgelopen jaren hebben we wel laten zien dat we het ook de toplanden moeilijk kunnen maken. Zweden is de favoriet in onze poule, maar ik denk dat Georgië en Bosnië het helemaal niet leuk vinden om tegen ons te spelen. De hoofdronde halen moet lukken.”

In de voorbereiding verloor Nederland afgelopen week de oefenduels van Egypte, Noorwegen en Denemarken. “We zijn die wedstrijden een beetje onbevangen ingegaan. Het was vooral van belang dat iedereen zou spelen om in het ritme te komen. Tegen Egypte en Noorwegen liep het nog redelijk goed, maar tegen Denemarken ging er veel fout”, meent Baijens.

Op het EK zal een ander Oranje te zien zijn, voorspelt de opbouwspeler. “Voor een EK bereiden we ons heel goed voor en maken we voor iedere wedstrijd een plan, want details beslissen de wedstrijden. We missen dit toernooi wel onze topschutter Kay Smits, maar ik verwacht veel van opkomende spelers als Niels Versteijnen, Thomas Houtepen en Kaj Geenen.”

Zelf ziet Baijens zich als een van leiders in de ploeg. Een gebroken middenhandsbeentje hield hem dit seizoen weliswaar acht weken uit de roulatie, maar inmiddels is hij weer topfit én in vorm. Baijens scoorde er de afgelopen weken bij zijn Duitse club HSV Hamburg driftig op los, dertien keer zelfs tegen Lemgo. “Zoveel had ik er nog nooit gemaakt in een wedstrijd. Een blessure is vervelend, maar het lijkt er op dat die gedwongen rustpauze mij goed heeft gedaan.”