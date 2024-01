Groenewoud wint ook tweede marathon op natuurijs in Noordlaren

Marijke Groenewoud heeft in Noordlaren ook de tweede marathon op natuurijs gewonnen. De 24-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was dinsdag ook al de snelste tijdens de eerste wedstrijd in Winterswijk.

Lianne van Loon en Esther Kiel legden beslag op plaatsen 2 en 3 in Noordlaren. De twee stonden een dag eerder ook op het podium, maar dan in omgekeerde volgorde. Irene Schouten, een van de sterkste schaatssters op de marathon, was net als in Winterswijk afwezig in Noordlaren.

Ondanks problemen met de verlichting voor de start konden de vrouwen op tijd beginnen aan de tweede wedstrijd op natuurijs over tachtig ronden. Groenewoud, die afgelopen weekend ook al succesvol was tijdens de EK afstanden, nam samen met vrijwel alle grote namen na 25 ronden een ronde voorsprong. Het sterke AH-Zaanlander zorgde er vervolgens voor dat geen enkele vluchtpoging meer succes had. Groenewoud maakte het werk van het team vervolgens af met een sterke sprint buitenom.

Het was de eerste keer sinds eind 2021 dat er een marathon op natuurijs in Noordlaren werd georganiseerd. De Groningse plaats had in het verleden meerdere keren de seizoensprimeur.