Markante teambaas Steiner vertrekt bij renstal Haas uit Formule 1

Günther Steiner is komend seizoen niet meer teambaas van Haas in de Formule 1. De Italiaan moet bij de Amerikaanse renstal plaatsmaken voor de Japanner Ayao Komatsu.

Haas eindigde afgelopen seizoen met coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg onderaan het klassement voor constructeurs, met slechts 12 punten. De markante Steiner leidde sinds 2014 het team van Haas. Hij speelde een prominente rol in de Netflix-docuserie ‘Drive to Survive’. Kijkers zagen een emotionele Steiner vaak in woede ontsteken na weer een teleurstellend resultaat.

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 2 maart in Bahrein.