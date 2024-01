Paarrijders Danilova en Tsiba als tiende naar vrije kür op EK

De Nederlandse paarrijders Daria Danilova en Michel Tsiba hebben zich op de EK kunstrijden in het Litouwse Kaunas geplaatst voor de vrije kür. Hun score van 53,95 in de korte kür was goed voor de tiende plaats en daarmee een plek in de kür van donderdag.

De Georgiërs Anastasia Metelkina en Luka Berulava wonnen de korte kür met 71,30 punten, gevolgd door Minerva Fabienne Hase en Nikita Volodin uit Duitsland met 69,63 punten. De beste zestien koppels plaatsten zich voor de vrije kür.

De EK in Kaunas duren van woensdag tot en met zondag. Lindsay van Zundert doet door privéomstandigheden niet mee.