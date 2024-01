Pattinama-Kerkhove op één zege van hoofdtoernooi Australian Open

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. In de tweede ronde van de kwalificaties was de 32-jarige Nederlandse met 6-4 6-1 te sterk voor de 31-jarige Katarzyna Kawa uit Polen. Pattinama-Kerkhove, de nummer 235 van de wereld, stond niet eerder in het hoofdtoernooi in Melbourne.

Ook landgenote Arianne Hartono maakt nog kans op deelname aan het grandslamtoernooi. De nummer 150 van de wereld klopte in haar eerste voorrondepartij de Hongaarse Panna Udvardy met 7-6 (4) 6-3. Arantxa Rus is bij de vrouwen al direct toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat zondag begint.