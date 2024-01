Rus naar kwartfinale tennistoernooi Hobart na overtuigende zege

Tennisster Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi in het Australische Hobart. In de tweede ronde klopte de Nederlandse nummer 50 van de wereld overtuigend de als achtste geplaatste Varvara Gracheva uit Frankrijk: 6-2 6-3. Bij de laatste acht treft Rus de als eerste geplaatste Elise Mertens uit België.

Rus had aan breaks in de vierde en achtste game genoeg om de eerste set te pakken. In de tweede set moest de Nederlandse wel een keer haar eigen service afstaan, maar ze richtte zich gelijk op en maakte het vervolgens af op haar eerste wedstrijdpunt.

Rus (33) speelde alleen in 2015 twee keer tegen Mertens. Toen verloor ze beide duels. De 28-jarige Belgische won het toernooi in Hobart, dat dient als voorbereidingstoernooi op de Australian Open, in 2017 en 2018 al.