Sterk team voor Bora-kopman Roglic in Tour de France

Kopman Primoz Roglic van wielerploeg Bora-hansgrohe weet zich voor de Tour de France van komende zomer gesteund door een sterk team. In zijn jacht op de gele trui kan de Sloveen rekenen op de hulp van onder anderen Jai Hindley (winnaar van de Giro d’Italia in 2022), Alexander Vlasov (vijfde in de Tour van ’22) en de Colombiaanse klimmer Daniel Felipe Martinez. Dat maakte Boa-hansgrohe bekend tijdens een persdag op Mallorca.

Roglic heeft zijn zinnen gezet op de eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk. De 34-jarige Sloveen was vorig jaar de beste in de Giro en schreef al driemaal de Vuelta op zijn naam. In 2020 eindigde Roglic als tweede in de Tour de France achter zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Afgelopen najaar stapte Roglic, ondanks een doorlopend contract, over van Jumbo-Visma naar de Duitse ploeg Bora-hansgrohe. Begin maart maakt hij zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg.