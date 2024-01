Teamsprinters met beste tijd naar finale EK baanwielrennen

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn overtuigend geplaatst voor de finale op de teamsprint.

De Nederlandse titelverdedigers versloegen in hun heat Spanje en deden dat in de beste tijd van het hele veld: 42,378. In de strijd om de Europese titel is Frankrijk (42,712) de tegenstander.

De plaats van Hoogland, die met Van den Berg en Lavreysen regerend olympisch- en wereldkampioen is, was in de kwalificaties nog ingenomen door Tijmen van Loon.

Bij de vrouwen waren Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet te snel voor het Belgische trio, maar hun 46,866 was niet voldoende voor een plaats in de finale. Titelverdediger en wereldkampioen Duitsland (46,234) neemt het daarin op tegen Groot-Brittannië (46,432).

De Oranje-vrouwen treffen rond 20.20 uur Polen in de strijd om het brons. De finale van de mannen is rond 20.30 uur.