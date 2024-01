Tennisser Van de Zandschulp verliest in tweede ronde Auckland

Tennisser Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland uitgeschakeld. De 28-jarige Nederlander verloor met 7-5 6-3 van de lager geklasseerde Chileen Alejandro Tabilo. Van de Zandschulp, de nummer 59 van de wereld, had in de openingsronde nog de als vijfde geplaatste Amerikaan Christopher Eubanks verrast.

Van de Zandschulp pakte nog wel vroeg de leiding door een break in de eerste game. Na een voorsprong van 4-2 verloor de Nederlander echter drie opslagbeurten op een rij, waardoor Tabilo alsnog de set won. In de tweede set moest Van de Zandschulp ook zijn eerste service afstaan. De Chileen maakte het even later af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Het toernooi in Auckland dient als voorbereiding op de Australian Open, waarvoor Van de Zandschulp direct geplaatst is.