Tweede marathon op natuurijs woensdag in Noordlaren

Het schaatspeloton is deze winter verzekerd van een tweede marathon op natuurijs. Op de ijsbaan in het Groningse Noordlaren is voor woensdagavond een wedstrijd voor zowel de mannen als de vrouwen uitgeschreven, meldt schaatsbond KNSB. De vrouwen beginnen om 19.00 uur, de mannen om 20.15 uur.

Winterswijk had dinsdag de eer om de eerste marathon op natuurijs van deze winter te organiseren. Marijke Groenewoud won de wedstrijd bij de vrouwen, Harm Visser bij de mannen.

Volgens de KNSB is het nog niet duidelijk of er deze week ook een derde marathon op natuurijs komt. De komende dagen gaat het weer dooien.

Haaksbergen streed samen met Winterswijk tot dinsdagochtend om de organisatie van de eerste marathon, maar heeft de kwaliteit van het ijs inmiddels flink zien afnemen. Volgens de KNSB liet de lokale organisatie na de toewijzing van de primeur aan Winterswijk recreanten op de baan, waardoor “de staat van het ijs dusdanig verslechterd is dat het rijden van een marathon onmogelijk geacht wordt”.

Noordlaren organiseerde meerdere keren de eerste marathon op natuurijs. Eind 2021 kwamen de marathonschaatsers voor het laatst naar de Groningse plaats. Bart Hoolwerf en Maaike Verweij wonnen toen.