Wielrenner Alaphilippe slaat Tour de France over

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft de Tour de France niet opgenomen in zijn programma voor het nieuwe seizoen. De 31-jarige Fransman wil zich richten op ritzeges in de Ronde van Italië en overweegt aan de Olympische Spelen deel te nemen.

De tweevoudig wereldkampioen won al zes etappes in de Tour en reed achttien dagen in de gele leiderstrui. Zijn kopman Remco Evenepoel bij Soudal-Quick Step wil zich mengen in de strijd om de eindzege van de Tour. De Belg moet het dus zonder de steun van Alaphilippe doen.

“Het is niet dat ik niet geselecteerd ben en ik heb ook geen straf”, zei Alaphilippe. “De Giro zit al een tijdje in mijn hoofd. Ik wilde verandering. Het is altijd bijzonder om de Tour te missen. Maar ik ben tevreden over mijn nieuwe doelstellingen, met een mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in gedachten. Het wordt een druk seizoen. Je moet keuzes maken en je daaraan houden.”