Baanrenner Kool verrast met zilver op kilometer tijdrit bij EK

Daan Kool is bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn verrassend als tweede geëindigd op de kilometer tijdrit. De 22-jarige renner, afkomstig uit Zevenhoven, realiseerde in de finale een tijd van 1.00,426. Kool zag na hem alleen de Italiaan Matteo Bianchi een betere tijd rijden: 1.00,276. Het brons was voor de Fransman Melvin Landerneau in 1.00,472.

Kool was in de kwalificaties nog net iets sneller geweest: 1.00,345. Daarmee kwalificeerde hij zich als vierde voor de finale.

“Na die vierde plaats dacht ik: met het publiek ’s avonds achter me moet ik nog wat extra’s kunnen geven. In eigen huis moet ik boven mezelf kunnen uitstijgen”, vertelde Kool bij de NOS.

Hij gaf amper een tiende van een seconde toe op zijn tijd in de kwalificaties, waar Bianchi er niet nog eens in slaagde onder de minuut te duiken. “Die kwalificatie was al een zware inspanning. Dat ik nu maar een tiende minder snel ben wil zeggen dat ik, gezien ook de omstandigheden, een supergoede finale heb gereden. Tweede worden is niet hetzelfde als winnen, maar voelt wel geweldig. Het podium was een droom.”

Kool bevindt zich in de hiërarchie der sprinters in Nederland net als Tijmen van Loon (zevende in de finale in 1.01,776) achter de ‘grote drie’: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. “Ik heb het afgelopen jaar de stappen gemaakt die ik moet maken. De Spelen van Los Angeles zijn het hoofddoel. Ik wil een plekje veroveren in de ‘Bullet Train”, doelde hij op de schier onklopbare Nederlandse ploeg op de teamsprint. Hoogland, sinds afgelopen najaar de wereldrecordhouder op het onderdeel, nam niet deel aan de kilometer tijdrit.