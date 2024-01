Baansprintster Van de Wouw uitgeschakeld in kwartfinales EK

Hetty van de Wouw is er niet in geslaagd de halve finales te halen van het sprinttoernooi op de EK baanwielrennen. Op de piste van Omnisport in Apeldoorn verloor de uit Kaatsheuvel afkomstige renster in twee heats van de Duitse Lea Sophie Friedrich, de afgelopen drie WK’s telkens de nummer 2 op de sprint en de titelverdedigster.

Eerder strandde Steffie van der Peet al in de achtste finales na verlies tegen de Française Taky Marie-Divine Kouamé. Van de Wouw en Van der Peet pakten woensdag op de openingsdag het brons op de teamsprint.