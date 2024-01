Celtics winnen van Minnesota in NBA en zetten thuisrecord neer

Boston Celtics blijft thuis in de NBA maar winnen. Het team versloeg Minnesota Timberwolves en boekte daarmee de achttiende thuiszege op rij. Jayson Tatum had met 45 punten een groot aandeel in de winst.

De Celtics staan bovenaan in de Eastern Conference met 29 overwinningen. Acht duels gingen verloren. Met de overwinning op Minnesota, dat bovenaan staat in de Western Conference, werd het thuisrecord uit het seizoen 1957-1958 verbroken. Daarnaast wisten de Timberwolves al sinds 2004 niet meer te winnen in Boston.

Ook Oklahoma City Thunder, de nummer 2 in de Western Conference, heeft gewonnen. De ploeg won met 128-120 bij Miami Heat. Oklahoma verloor één wedstrijd meer dan Minnesota, waardoor het nu geen eerste staat.