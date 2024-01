Djokovic tegen qualifier in Melbourne, Tsitsipas treft Berrettini

Novak Djokovic begint zijn jacht op een elfde Australian Open-titel tegen een qualifier. Dat heeft de loting uitgewezen. De Servische tennisser, de huidige nummer 1 van de wereld, zit in het kwart bij de Griek Stefanos Tsitsipas en de Amerikaan Taylor Fritz. Het is de vraag hoe fit Djokovic is. Hij heeft sinds een paar weken last van een polsblessure.

Tsitsipas, de nummer 7 van de plaatsingslijst, kent een lastige loting en treft direct oud-Wimbledonfinalist Matteo Berrettini. De Italiaan komt terug van een blessure. Ook de Australiër Alex de Minaur moet meteen aan de bak in zijn duel met de Canadees Milos Raonic. Maar ook hij kampt de laatste tijd met blessures. Een ander opvallend openingsduel is dat tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Canadees Felix Auger-Aliassime. Rafael Nadal zou zijn rentree maken, maar hij raakte toch weer geblesseerd.

Naast Djokovic gelden Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev en Jannik Sinner als de grote favorieten voor de titel in Melbourne. Alcaraz speelt in de eerste ronde tegen de Fransman Richard Gasquet. Sinner ontmoet de Nederlander Botic van de Zandschulp, terwijl voormalig finalist Medvedev een qualifier wacht.

Bij de vrouwen begint de nummer 1 van de wereld Iga Swiatek tegen de Amerikaanse oud-winnares Sofia Kenin. Aryna Sabalenka, die vorig jaar won in Melbourne, treft een qualifier. De terugkerende Naomi Osaka, die door mentale problemen en een zwangerschap na bijna een half jaar terugkeert op een grand slam, opent tegen de Franse Caroline Garcia.