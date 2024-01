EK-uitschakeling waterpolomannen na nederlaag tegen Griekenland

De Nederlandse waterpolomannen zijn er op het Europees kampioenschap in Kroatië niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken. Tegen het hoger aangeslagen Griekenland zat een verrassing er niet in. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor in Zagreb met 15-10.

Door de nederlaag tegen de zilverenmedaillewinnaar van het WK van vorig jaar maakt Nederland ook geen kans meer op plaatsing voor het komende WK. Zaterdag wordt in Dubrovnik tegen Frankrijk gespeeld, voor de plaatsen negen tot en met twaalf.

De Grieken namen snel een 3-1-voorsprong en stonden halverwege zelfs met 9-5 voor. Dat gat bleek voor Nederland te groot om te overbruggen, ondanks een behoorlijke derde periode, met drie treffers aan beide zijden. In de laatste periode liep Griekenland toch weer iets verder uit. Kas te Riele was met vier doelpunten de beste man aan Nederlandse kant.