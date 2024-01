Giri akkoord met deelname schaker Niemann in Wijk aan Zee

Titelverdediger Anish Giri vindt het goed dat de veelbesproken Amerikaanse schaker Hans Niemann meedoet aan het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee, dat zaterdag begint.

Niemann raakte eind 2022 in opspraak nadat toenmalig wereldkampioen Magnus Carlsen hem van valsspelen beschuldigde. De schaker bekende dat hij als puber wel eens vals had gespeeld bij onlineschaken, maar sprak tegen dat hij ooit bedrog had gepleegd bij schaken achter het bord. De mondiale schaakbond FIDE vond daarvoor na uitgebreid onderzoek ook geen bewijs.

“De feiten zijn dat hij wel eens heeft valsgespeeld in onlinetoernooien, maar het is bekend dat meer schakers dat hebben gedaan. Er zijn geen bewijzen gevonden voor bedrog bij fysiek bordschaken, dus dan zijn er geen redenen om hem niet uit te nodigen”, aldus de Nederlandse grootmeester, die dit jaar door de afwezigheid van de Noor Magnus Carlsen nog meer dan andere jaren kandidaat is voor de eindzege in Tata Steel Chess.

Giri heeft ook helemaal geen moeite met Niemann als mens. “Ik ken hem wel een beetje. Hij is heel erg extravert en ze zeggen dat hij arrogant is, maar dat ben ik ook. Ik heb ook al vaker tegen hem gespeeld en mijn score is goed”, aldus de huidige nummer 10 van de wereld. “Persoonlijk begrijp ik niet waarom zelfs goede spelers online valsspelen, want meestal winnen ze er niet mee.”