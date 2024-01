Handballers winnen van Georgië in eerste groepsduel EK

De Nederlandse handballers zijn de Europese titelstrijd in Duitsland begonnen met een overwinning op Georgië. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson was in Mannheim met 34-29 te sterk. Topschutters aan Nederlandse kant waren Rutger ten Velde en Dani Baijens met ieder zes doelpunten.

Nederland vervolgt het toernooi zaterdag met een wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Zweden is de derde tegenstander in de groepsfase. De beste twee landen plaatsen zich voor de hoofdronde.

Nederland leidde na zes minuten al met 4-0. Pas na acht minuten volgde het eerste Georgische doelpunt (4-1). Lang bleef de marge rond de vier doelpunten, pas tegen het einde van de eerste helft liep Nederland weg: 19-12.

Na rust vergrootte Oranje de voorsprong naar tien doelpunten: 27-17. De ploeg van Olsson verslapte daarna iets waardoor Georgië terug kon komen tot op vijf doelpunten. Behalve Ten Velde en Baijens behoorden ook Niels Versteijnen (5) en Bobby Schagen (4) tot de productiefste spelers bij Oranje. Aan Oekraïense kant was Giorgi Tskhovrebadze de topschutter met negen treffers.