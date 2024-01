Havik en Van Schip stellen teleur op koppelkoers EK baanwielrennen

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn niet in geslaagd zich te mengen in de strijd om de medailles op de koppelkoers. De regerend wereldkampioenen eindigden op de piste van Omnisport slechts als achtste.

De Europese titel ging naar de titelverdedigers Roger Kluge en Theo Reinhardt uit Duitsland. De Fransen Thomas Boudat en Donavan Grondin pakten het zilver, terwijl het brons ging naar de Denen Michael Mørkøv en Theodor Storm.

De koppelkoers is een onderdeel op de Olympische Spelen. “Heel erg teleurstellend”, oordeelde Havik bij de NOS. Toen een aantal landen wegreed om de rest op een ronde te rijden, bleven de Nederlanders te lang afwachten. “Wij keken naar de Britten en zij naar ons.”

Op de scratch bij de vrouwen, het niet-olympische nummer waarbij een groep rensters 10 kilometer aflegt waarna gesprint wordt om de winst, eindigde Lisa van Belle als twaalfde. Het goud was voor de Française Clara Copponi, die de Belgische Lani Wittevrongel en de Italiaanse Martina Fidanza achter zich hield. Van Belle verving de geblesseerde Maike van der Duin, die de afgelopen drie jaar telkens tweede was op de WK.