Patriots nemen na 24 seizoenen afscheid van succestrainer

American footballteam New England Patriots neemt afscheid van coach Bill Belichick. Hij was 24 seizoenen trainer van de club en won maar liefst zes keer de Super Bowl met de Patriots. Hij is daarmee een van de meest succesvolle NFL-coaches ooit.

De 71-jarige Belichick beleeft momenteel zijn slechtste seizoen uit zijn carrière. De Patriots wonnen pas vier keer en gingen dertien keer onderuit. De Amerikaan voerde deze week al meerdere gesprekken met clubeigenaar Robert Kraft, maar dat leidde nergens toe. Belichick vertrekt en het is nog niet duidelijk of hij doorgaat binnen de sport.

Er is al maanden kritiek op Belichick en zijn team en er is al meerdere keren geroepen om een trainerswissel. Sinds het vertrek van quarterback Tom Brady in 2021 naar Tampa Bay Buccaneers gaat het bergafwaarts met de Patriots. Brady wordt gezien als de beste quarterback aller tijden.

Wie Belichick opvolgt, is niet bekend.