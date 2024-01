Tennisster Rus onderuit in kwartfinale van toernooi in Hobart

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken van het toernooi in het Australische Hobart. De Nederlandse verloor met 7-5 6-0 van de Belgische Elise Mertens.

In de eerste set kon Rus nog goed mee met de huidige nummer 29 van de wereld. Op 5-5 plaatste Mertens toch de beslissende break, waarna ze de set direct kon uitserveren. In set twee haalde de Nederlandse haar niveau niet meer, waardoor Mertens gemakkelijk de wedstrijd kon uitspelen en Rus geen kans gunde.

De 33-jarige Rus kan zich nu richten op de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar die zondag begint. Ze is de enige Nederlandse vrouw die zich direct voor het hoofdschema heeft geplaatst. Bij de mannen doen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee. Lesley Pattinama-Kerkhove en Jesper de Jong zitten nog in het kwalificatietoernooi.