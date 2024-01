Tennisster Rybakina verrassend onderuit in kwartfinale Adelaide

Elena Rybakina heeft in aanloop naar de Australian Open een pijnlijke nederlaag geïncasseerd. In de kwartfinale van het toernooi in Adelaide ging de nummer 3 van de wereld met 6-3 6-3 onderuit tegen de Russische Ekaterina Aleksandrova.

Voor de Kazachse Rybakina, die in 2022 Wimbledon won, is het de eerste nederlaag van het jaar. Ze begon ijzersterk met zes overwinningen op rij, maar had weinig kans tegen Aleksandrova. In de eerste set kwam Rybakina na een 4-0 achterstand nog terug tot 4-3, maar speelde daarna weer onder haar niveau. In set twee ging de 24-jarige opnieuw dramatisch van start. Bij een 5-0 achterstand pakte ze opnieuw drie games, alleen was dat te laat.

Aleksandrova speelt in de halve finale tegen de Letse Jelena Ostapenko. De andere halve finale gaat tussen de Russische Daria Kasatkina en de Amerikaanse Jessica Pegula.

Het toernooi in Adelaide geldt als voorbereiding op de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar. Rybakina opent daar in de eerste ronde tegen Karolina Pliskova.