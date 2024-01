Van de Wouw naar kwartfinales sprint op EK baanwielrennen

Hetty van de Wouw is doorgedrongen tot de kwartfinales van de sprint op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Van de Wouw versloeg in de achtste finales de Italiaanse Miriam Vece. Steffie van der Peet strandde. Ze verloor van de Française Taky Marie-Divine Kouamé. De kwartfinales zijn donderdagavond.

Daan Kool en Tijmen van Loon kwalificeerden zich voor de finale op de kilometer tijdrit. Kool realiseerde de vierde tijd: 1.00.345. Van Loon ging als achtste door in 1.01,659. De Italiaan Matteo Bianchi was de snelste in de kwalificaties: 59,687. Jeffrey Hoogland, de houder van het wereldrecord, liet de kilometer tijdrit schieten.