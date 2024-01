Waterpolosters verslaan Italië en treffen Spanje in EK-finale

De Nederlandse waterpolosters hebben ten koste van Italië de finale van het EK bereikt. De regerend wereldkampioen was in Eindhoven in een spannend duel met 7-6 te sterk. De periodestanden waren 1-1 2-2 2-2 2-1. In de eindstrijd wacht zaterdag een treffen met titelverdediger Spanje.

Met nog zo’n twee minuten op de klok zorgde Sabrina van der Sloot met een mooi schot voor de beslissing. Italië kwam in een overtalsituatie nog wel terug tot 7-6, maar in de slotminuut hield Nederland stand.

In de eerste periode had Nederland het betere van het spel, maar Italië verdedigde goed. Simone van de Kraats opende nog wel de score uit een 5-meterbal, maar Domitilla Picozzi trok de stand gelijk. Na een 3-3-stand halverwege leek Nederland door een doelpunt van Van de Kraats de vierde periode met een 5-4-voorsprong in te gaan. Dafne Bettini tekende echter razendsnel voor de gelijkmaker.

In de laatste periode waren er na de 6-5 van Maartje Keuning heel even problemen met het scorebord. Daarna volgde de fraaie treffer van Van der Sloot. Italië kwam die klap, ondanks een doelpunt van Roberta Bianconi, niet meer te boven.

De finale tussen Nederland en Spanje is een herhaling van de WK-finale van vorig jaar in het Japanse Fukuoka. Toen zegevierde Oranje na strafworpen. Beide landen zijn al verzekerd van een olympisch ticket. Italië en Griekenland, dat met 13-5 van Spanje verloor, strijden daarom zaterdag niet alleen om het EK-brons, maar ook om een olympisch startbewijs.