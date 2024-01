Darter Klaasen pakt PDC Tour Card en keert terug op hoogste podium

Na een afwezigheid van twee jaar keert darter Jelle Klaasen terug op de PDC World Tour. De Nederlander verzekerde zich van deelname door op dag twee van de European Q-School in de finale af te rekenen met de Deen Benjamin Reus: 6-5.

Door deze overwinning mag Klaasen weer meedoen aan de grote dartstoernooien. Hij is na Martijn Dragt de tweede Nederlander die een PDC Tour Card via de kwalificaties heeft weten te veroveren. Klaasen werd in 2006 wereldkampioen bij de BDO en reikte in 2016 tot de halve finales op het PDC-WK.