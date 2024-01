De Jong baalt na ‘uitkomen droom’ dat hij Djokovic niet treft

Tennisser Jesper de Jong baalt ervan dat hij het op de Australian Open niet mag opnemen tegen Novak Djokovic. De nummer 3 van Nederland kwalificeerde zich voor het eerst voor het hoofdtoernooi van een grand slam. Hij treft zondag in Melbourne de Argentijn Pedro Cachín.

“Toen ik net de loting zag op de app baalde ik ervan dat ik niet tegenover Djokovic sta. Tegen hem spelen in de Rod Laver Arena, dat zijn echt dingen waarvan je droomt”, zei De Jong (23) telefonisch vanuit Melbourne. “Maar deze loting is een mooie kans en ik ben zeker niet kansloos.”

De Jong won afgelopen dagen drie kwalificatiewedstrijden. Na het winnen van de derde voorronde viel hij zijn coach Jeroen Bernard in de armen. “Dan komen alle emoties eruit en denk je aan al het harde werken dat je achter de schermen hebt verricht en alles dat je ervoor hebt moeten laten”, aldus de nummer 148 van de wereld.

“Het is zo mooi dat dat nu allemaal beloond is. Het voelt als een droom die is uitgekomen. Direct na afloop belde ik op mijn baan met mijn ouders, die de hele wedstrijd ’s nachts vanuit huis hadden gevolgd. Dat was ook een emotioneel moment.”

Het bereiken van het hoofdschema betekent het hoogtepunt uit de loopbaan van De Jong. “Hier ga ik vanavond even goed van genieten. Maar ik ben nog niet tevreden en ga hier vanaf nu echt niet als een toerist rondlopen. Ik wil nu ook een paar potten in het hoofdtoernooi winnen. Maar nu eerst goed herstellen, want het was een zware battle en het was bloedheet. Mijn voeten en gezicht zijn er zwaar aan toe.”

Mocht De Jong Cachín verslaan, dan treft hij in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen Botic van de Zandschulp en de Italiaan Jannik Sinner, een van de titelkandidaten.

Het hoofdtoernooi begint in de nacht van zaterdag op zondag, om 01.00 uur Nederlandse tijd.