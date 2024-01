Giri in eerste ronde Wijk aan Zee tegen wereldkampioene Ju Wenjun

Titelverdediger Anish Giri speelt zaterdag in de eerste ronde van het schaaktoernooi van Wijk aan Zee tegen de enige vrouw in het veld van de masters. De Nederlandse troef speelt met zwart tegen de Chinese wereldkampioene Ju Wenjun. Dat was het resultaat van de loting.

Jorden van Foreest is in de eerste ronde gekoppeld aan Alireza Firouzja, de 20-jarige nummer 6 van de wereld uit Iran, die nu onder de Franse vlag speelt. Oud-winnaar Van Foreest speelt met wit. Max Warmerdam, de derde Nederlander in de masters, speelt met wit tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji, de nummer 5 van de wereld die vorig jaar de strijd om de wereldtitel verloor van de Chinees Ding Liren.

Liren is ook aanwezig op Tata Steel Chess. Hij speelt in de eerste ronde tegen Vidit Gujrathi uit India.

Het internationale toernooi in Wijk aan Zee telt dertien ronden. De slotronde is op zondag 28 januari.