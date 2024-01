Mislukte missie voor Kandidatentoernooi ijlt na bij schaker Giri

Schaker Anish Giri heeft een vermoeiend jaar achter de rug met een teleurstellend einde. De Nederlandse grootmeester slaagde niet in zijn missie om een startbewijs af te dwingen voor het Kandidatentoernooi. Hij verdedigt vanaf zaterdag wel zijn titel op het Tata Steel Chess, het internationale toernooi in Wijk aan Zee.

“Het was een intensief jaar. Ik was heel erg gefocust op resultaten”, zegt de 29-jarige nummer 10 van de wereld in aanloop naar de 86e editie van het ‘Wimbledon’ van het schaken. Doel was om zich te scharen bij de acht schakers die in april in Toronto uitmaken wie de Chinese wereldkampioen Ding Liren mag uitdagen in een tweekamp.

“Ik scoorde na mijn winst in Wijk aan Zee plusscores in een aantal toptoernooien, werd Nederlands kampioen en eindigde als zevende in het sterk bezette toernooi op Isle of Man. Ik had precies de vijf goede resultaten die ik nodig had voor kwalificatie. Althans, daar ging ik vanuit”, vertelt Giri in hotel Zeeduin, vast logeerhuis van de deelnemers aan Tata Steel Chess. “Maar op het einde van de kwalificatiecyclus ben ik verrast door een onwaarschijnlijke toernooizege van de Indiër Dommaraju Gukesh en was ik mijn plek kwijt. Vergelijk het met een sprinter die een tijd loopt die normaal gesproken goed is voor goud, maar tot zijn verbazing ziet dat een ander een betere tijd loopt die niemand voor mogelijk had gehouden.”

Giri had de boel nog kunnen rechtzetten op het WK snelschaken in december in Oezbekistan, maar de spelvormen rapid en blitz zijn niet zijn specialiteit. “Ik kwam nog redelijk dicht bij en had ook nog hoop, maar na twee overwinningen volgde een nederlaag en was het gedaan.”

Toch blijft een tweekamp om de wereldtitel zijn grote doel. “Ik mag er nu even niet aan denken, omdat het niet gelukt, maar er komen meer WK-cycli en het wordt steeds realistischer dat ik het kan halen. Ik heb er de leeftijd voor en ook de ervaring en omdat Magnus Carlsen (vijfvoudig wereldkampioen) niet meer meedoet, wordt het een stuk gemakkelijker. Ook het zelfvertrouwen is gegroeid en dat komt mede door de winst vorig jaar in Wijk aan Zee. Dat blijft een mijlpaal in mijn carrière.”

Hij begint naar eigen zeggen met een vrij hoofd en relaxed aan het toernooi in het Noord-Hollandse kustplaatsje. “Ik heb mezelf wat meer tijd gegeven om uit te rusten. De druk is er, maar het voelt toch anders als titelverdediger. Ik dacht vooraf dat het wel een mooi streven zou zijn om als eerste Nederlander het toernooi twee keer te winnen, maar ik begon toen te googelen en las dat Max Euwe vier keer heeft gewonnen. Dus die motivatie is weg, maar ik denk alsnog dat ik inzet op winst.”