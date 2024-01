Mitchell leidt Cavaliers in Parijs met 45 punten langs de Nets

Basketballer Donovan Mitchell heeft Cleveland Cavaliers in de NBA met 45 punten langs Brooklyn Nets geleid. Het werd 111-102 in Parijs, waar na 2020 en 2023 voor de derde keer een NBA-wedstrijd werd gespeeld.

Onder anderen voetballers David Beckham, Ronaldo, Kylian Mbappé en muzikant Pharell Williams waren aanwezig in de Accor Arena, waar ruim 15.000 mensen op de tribunes zaten.

Later dit jaar worden in Parijs de Olympische Spelen gehouden. Ook dan hoopt Mitchell naar de Franse hoofdstad te komen. “Ik zou graag terugkomen en op de Olympische Spelen spelen. Deze stad is een zeer gepassioneerde basketbalstad”, zei de 27-jarige Amerikaan.

De Cavaliers staan vijfde in de Eastern Conference, met 22 zeges en 15 nederlagen.