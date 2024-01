Qualifier De Jong treft Argentijn Cachín op Australian Open

Jesper de Jong neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Argentijn Pedro Cachín. De 28-jarige Cachín is de nummer 72 van de wereld.

De Jong, die zijn debuut gaat maken in het hoofdschema van een grand slam, wist afgelopen dagen drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Vrijdag was hij in de laatste voorronde met 7-6 (3) 3-6 7-6 (7) te sterk voor de Argentijn Camilo Ugo Carabelli.

De Jong speelde één keer eerder tegen de Zuid-Amerikaan. Vorig jaar won hij op een challengertoernooi in Girona met 7-5 6-2 van Cachín, die nog nooit een wedstrijd heeft weten te winnen in het hoofdtoernooi van de Australian Open.

Titelhouder Novak Djokovic werd gekoppeld aan de jonge Kroaat Dino Prizmic, die eveneens drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen.