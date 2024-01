Skeletonster Kimberley Bos heeft de wereldbekerwedstrijd van St. Moritz gewonnen. De 30-jarige Bos hield in Zwitserland de Italiaanse Valentina Margaglio 0,73 seconde achter zich. De derde plek was voor de Amerikaanse Katie Uhlaender, die 0,84 toegaf op de Nederlandse.

Voor Bos was het haar tweede zege van het seizoen. Een maand geleden was ze ook de beste in Innsbruck.

Over twee weken wordt het wereldbekercircuit vervolgd in Lillehammer.