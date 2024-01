Tennisser De Jong voor het eerst naar hoofdtoernooi grand slam

Tennisser Jesper de Jong heeft zich voor het eerst geplaatst voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open was hij in de derde en laatste kwalificatieronde met 7-6 (3) 3-6 7-6 (7) te sterk voor de Argentijn Camilo Ugo Carabelli. De 23-jarige De Jong is de nummer 148 van de wereld.

In de derde set wordt bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld. Daarin stond De Jong met 7-6 achter, waarna de Nederlander vier punten op een rij wist te winnen. Hij maakte het af met een sterke service. Na het bereiken van het hoofdschema ging de emotionele De Jong gestrekt op de baan liggen, waarna hij zijn coach Jeroen Bernard in de armen viel langs de baan.

Bij 5-4 in de derde set kreeg de Nederlander al een wedstrijdpunt, maar hij wist het in die game niet af te maken. Hij verloor niet veel later zijn servicegame, maar de Argentijn wist de wedstrijd bij 6-5 niet uit te serveren. Er volgde een spannende matchtiebreak en daarin werd De Jong beloond voor zijn aanvallende tennis.

De Jong had geen beschermde status in de voorronden, Ugo Carabelli was als 31e geplaatst.

De Jong neemt het in het hoofdtoernooi mogelijk op tegen Novak Djokovic, die donderdag bij de loting aan een qualifier werd gekoppeld. De spelers uit het kwalificatietoernooi worden later in het schema geplaatst.

Lesley Pattinama-Kerkhove slaagde er bij de vrouwen niet in het hoofdtoernooi te bereiken. Ze moest in de laatste voorronde haar meerdere erkennen in de 17-jarige Tsjechische Sara Bejlek. Het werd 6-3 6-4. De 32 jaar oude Pattinama-Kerkhove, de nummer 235 van de wereld, kon zich voor het eerst plaatsten voor de Australian Open.

Met De Jong is het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi op vier gekomen. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus waren rechtstreeks geplaatst.

Het hoofdtoernooi begint zondag.