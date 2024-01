Tennisser Draper in Adelaide zege verwijderd van eerste titel

Tennisser Jack Draper staat in de finale van het ATP-toernooi van Adelaide. De 22-jarige Engelsman is daarmee een zege verwijderd van zijn eerste titel. In de halve finale was hij met 7-6 (2) 6-4 te sterk voor Alexander Boeblik uit Kazachstan.

In de finale speelt Draper tegen Jiri Lehecka. De Tsjech won eerder op de dag makkelijk met 6-2 6-1 van Sebastian Korda. Draper en Lehecka speelden nog nooit eerder tegen elkaar.

Het toernooi in Adelaide geldt als voorbereiding op de Australian Open, die zondag begint. Draper speelt daar in de eerste ronde tegen de Amerikaan Marcos Giron. Lehecka treft de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles.