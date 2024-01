Wielrenster Wollaston wint eerste etappe Tour Down Under

De Nieuw-Zeelandse wielrenster Ally Wollaston heeft bij de vrouwen de eerste etappe gewonnen van de Tour Down Under, de eerste etappekoers van het seizoen. Na een etappe van 93 kilometer kwam ze als eerste aan in Campbelltown.

De 23-jarige Wollaston van de Belgische ploeg AG Insurance – Soudal bleef bij de finish de Australische Georgia Baker voor. De Italiaanse Sofia Bertizzolo werd derde. Door de winst is Wollaston ook direct de leidster in het algemeen klassement.

De Tour Down Under bij de vrouwen duurt drie dagen. De mannen starten volgende week.