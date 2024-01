ADO Den Haag heeft Alex Schalk aan de selectie toegevoegd, zo meldt de club. De aanvaller tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de huidige nummer 2 van de eerste divisie, met een optie voor nog een jaar.

De 31-jarige Schalk was transfervrij na zijn vertrek bij Urawa Red Diamonds. Met de Japanners nam hij eind december nog deel aan het WK voor clubteams. Schalk speelde in Nederland eerder voor NAC Breda, Jong PSV en Go Ahead Eagles.