City heeft Haaland pas eind januari weer terug

Manchester City-trainer Pep Guardiola denkt ook de komende weken niet te kunnen beschikken over zijn spits Erling Haaland. Volgend Guardiola is Haaland (23) nog tot eind januari uitgeschakeld met zijn voetblessure.

“Het is het bot en het heeft tijd nodig”, zei Guardiola voorafgaand aan de trip naar Newcastle tegen verslaggevers. Het was al bekend dat de Noor er zaterdagavond tegen Newcastle United (18.30 uur) niet bij zou zijn. “Hij is in orde, maar de medische staf heeft besloten het even te laten rusten. Hopelijk is hij eind deze maand weer fit. Maar het heeft wat langer geduurd dan we verwachtten.”

City speelt deze maand ook nog in de FA Cup tegen Tottenham Hotspur (26 januari) en in de competitie tegen Burnley (31 januari).

Haaland is samen met Mo Salah van Liverpool de topscorer van de Premier League. Beiden staan op veertien doelpunten.