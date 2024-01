Djokovic neemt voor Australian Open zorgen over polsblessure weg

Novak Djokovic begint naar eigen zeggen pijnvrij aan de Australian Open. De tienvoudig kampioen nam aan de vooravond van het eerste grandslamtoernooi van het jaar de zorgen over zijn polsblessure weg.

“Ik heb sinds mijn laatste wedstrijd op de United Cup tot aan nu de tijd gehad om te herstellen. Ik heb goed kunnen trainen en in de trainingen heb ik geen last gehad. Het ziet er allemaal goed uit, dus laten we zien hoe het gaat”, zei de 24-voudig grandslamkampioen op een persconferentie in Melbourne.

De 36-jarige Djokovic werd tijdens zijn eerste toernooi van het jaar, het landentoernooi de United Cup, behandeld aan zijn rechterpols en oogde niet fit. Hij verloor er van de Australiër Alex de Minaur.

“Het is niet zo erg als andere blessures die ik hier heb gehad”, zei de nummer 1 van de wereld, die op de Australian Open vaker last had van fysieke ongemakken. “Maar ik kan niet voorspellen of het terug gaat komen. Als ik meer wedstrijden ga spelen, komt er ook meer druk bij kijken.”

Djokovic neemt het zondag in de eerste ronde op tegen de 18-jarige Kroaat Dino Prizmic, een speler uit de kwalificaties. Djokovic heeft sinds 2018 niet meer verloren in Melbourne. “Ik ben zelf mijn grootste uitdager”, grapte Djokovic. “En natuurlijk de beste spelers ter wereld. Iedere speler is hier met de droom om een grand slam te winnen.”